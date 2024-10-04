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Царьград

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VoWiFi от билайн охватил Россию: За год рост пользователей на 56%

VoWiFi от билайн охватил Россию: За год рост пользователей на 56%

Билайн внедрил VoWiFi по всей России, увеличив число пользователей на 56% за год. Технология востребована как в Москве, Воронеже и Сочи, так и за границей.

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