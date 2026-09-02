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Царьград

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Мошенники создают фальшивые родительские чаты перед праздниками

Мошенники создают фальшивые родительские чаты перед праздниками

В преддверии праздников активизировались злоумышленники, действующие через соцсети и мессенджеры. Они выдают себя за представителей родительского комитета и создают поддельные школьные группы.

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