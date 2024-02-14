Герой Российской Федерации Сергей Мыльников

Дела минувших дел, но не далеких. Надо не только чтить мертвых, но и славить живых.В Цхинвале в одиночку на танке без боеприпасов пошел в атаку на многочисленного врагаСергей Мыльников – командир танка 141-го отдельного танкового батальона 19-й Воронежско-Шумлинской Краснознамённой орденов Суворова и Трудового Красного Знамени мотострелковой дивизии 58-й армии Северо-Кавказского военного округа, сержант.