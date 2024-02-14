Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 935 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Жанна Чешева (Баранова)
    И Вечная Слава ныне здравствующим!К годовщине вывод...
  • Евгений Алексеенко
    Герои были наши ребята в авгане,вечная вам памятьК годовщине вывод...
  • Nikolia Vovchenko
    Преступно не понимать Большевизма и причислять к ним всех выродков только по буковке(б)в   аббревиатуре ВКП(б)Те,же,к...90% российских ли...

Герой Российской Федерации Сергей Мыльников

Герой Российской Федерации Сергей Мыльников

Дела минувших дел, но не далеких. Надо не только чтить мертвых, но и славить живых.В Цхинвале в одиночку на танке без боеприпасов пошел в атаку на многочисленного врагаСергей Мыльников – командир танка 141-го отдельного танкового батальона 19-й Воронежско-Шумлинской Краснознамённой орденов Суворова и Трудового Красного Знамени мотострелковой дивизии 58-й армии Северо-Кавказского военного округа, сержант.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх