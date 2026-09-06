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Русский Днепропетровск

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ВСУ корежит от ужаса. Ракета-невидимка ВС РФ запугала Киев

ВСУ корежит от ужаса. Ракета-невидимка ВС РФ запугала Киев

Владимир Рифов 6 сентября 2026 г., 13:22   Украинские СМИ сегодня в шоке. Очередной удар дрон-ракеты «Бандероль» по целям в Одессе и Киевской области показал ….

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