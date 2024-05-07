Филипп Киркоров объяснил отказ отдать победу Ани Лорак в финале шоу «Маска»

За победу в 12 выпуске пятого сезона шоу «Маска» боролись четыре участника.Народный артист Филипп Киркоров объяснил, почему не стал отдавать победу Ани Лорак в финале популярного музыкального шоу «Маска», который состоялся 5 мая.
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