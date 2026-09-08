"Ставка на чудо". Как связаны "мирный план" США по украинскому конфликту и покорение Луны

Что говорят эксперты о визите в Москву Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа? Шансы на реализацию мирного плана урегулирования украинского конфликта, с которым приезжали в Москву и Киев влиятельные американские представители, продолжают оставаться невысокими, считают наблюдатели.
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