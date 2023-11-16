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  • анатолий андреев
    На хер нам Актау?Прокуратура прове...
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Прокуратура проверит школу №1 в Актау

Прокуратура проверит школу №1 в Актау

В связи со скандалом прокуратура Мангистауской области проведет комплексную проверку. Как сообщили в прокуратуре, прокуроры совместно с уполномоченными органами проверяют КГУ «Общеобразовательная школа №1» на предмет обеспечения безопасности учеников, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, трудового законодательства, гражданской защиты и противодействия коррупции.

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анатолий андреев
На хер нам Актау?
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