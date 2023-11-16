Прокуратура проверит школу №1 в Актау

В связи со скандалом прокуратура Мангистауской области проведет комплексную проверку. Как сообщили в прокуратуре, прокуроры совместно с уполномоченными органами проверяют КГУ «Общеобразовательная школа №1» на предмет обеспечения безопасности учеников, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, трудового законодательства, гражданской защиты и противодействия коррупции.