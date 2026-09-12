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Культурология.рф

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Вокруг света: С $1000 объехала 80 стран за 6 лет с собакой, но пропустила самое главное: Как проходила кругосветка россиянки Ирины Сидоренко

Вокруг света: С $1000 объехала 80 стран за 6 лет с собакой, но пропустила самое главное: Как проходила кругосветка россиянки Ирины Сидоренко

Миллионы людей в мире мечтают побывать в разных странах, но далеко не все решаются сдвинуться с места.

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