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Царьград

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Лукашенко потребовал у США вернуть $44 млн, застрявшие в банке

Лукашенко потребовал у США вернуть $44 млн, застрявшие в банке

Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин встретится с посланником президента США Джоном Коулом. Белоруссия готова обсуждать с США вопросы, связанные с возвратом $44 млн, заблокированных в Ситибанке, и снятием санкций.

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