WSJ: авиарегулятор США планирует регламентировать полеты над вышками 5G

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США готовится выпустить несколько предупреждений для пилотов и авиакомпаний о потенциальном влиянии сетей связи пятого поколения (5G) на воздушные полеты.
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