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Мировое обозрение

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Соруководитель CD Projekt Red объяснил, почему для The Witcher 4 выбрали Unreal Engine 5, а не REDengine — дело не в скандальном запуске Cyberpunk 2077

Соруководитель CD Projekt Red объяснил, почему для The Witcher 4 выбрали Unreal Engine 5, а не REDengine — дело не в скандальном запуске Cyberpunk 2077

Переход CD Projekt Red на Unreal Engine 5 для The Witcher 4 и других будущих проектов студии — решение, которое в игровом сообществе до сих пор обсуждают с пристрастием.

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