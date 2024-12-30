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Новые законы вступят в силу в России с 1 января

Новые законы вступят в силу в России с 1 января

С 1 января 2025 года в России начнут действовать важные изменения в законодательстве. Среди главных нововведений — повышение минимального размера оплаты труда и ужесточение миграционного законодательства.

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