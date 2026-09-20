В Туле на Санаторном переулке сгорела комната в доме

Пожар на улице Санаторный переулок в Туле потушили 16 сотрудников МЧС, в доме сгорела комната на первом этаже, никто не пострадал.
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