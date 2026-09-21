📈В Крыму увеличили число квот на проведение ЭКО по полису обязательного медицинского страхования Как рассказал главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава РК Игорь Лившиц, около 10 лет назад в регионе ежегодно выделяли порядка 250-300 квот на проведение ЭКО.
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