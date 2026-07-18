Чего пытается добиться Киев попытками парализовать судоходство в Азовском море?

Начиная с 6 июля украинские войска начали активную компанию против российского судоходства в Азовском море – систематическим атакам беспилотников стали подвергаться как танкеры и сухогрузы, так и непосредственно портовая инфраструктура, нефтебазы и резервуары с топливом в Ростовской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Да что они себе позволяют в нашем Оренбурге!»: мусульманка призвала «сестёр» наказывать россиян за неуважение к исламу и мигрантам
- Ночной удар по Киеву: УкроПВО — всё, сбитых ракет — 0, на очереди «птахи Мадьяра»
- Соцфонд отчитался о росте пенсий на 10.000 рублей за 5 лет. Старикам ликовать сквозь слезы прикажете?
Свежие комментарии