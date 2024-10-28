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Осенние утренники.

Осенние утренники.

Детский осенний праздник - это море улыбок и веселья. Хоть и говорят, что осень - унылая пора, но каждый ребенок радуется дождику и опавшим золотистым листьям под ногами, а как весело и интересно гулять под разноцветным зонтиком, надев дождевик и обув резиновые сапожки.

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