Осенние утренники.

Детский осенний праздник - это море улыбок и веселья. Хоть и говорят, что осень - унылая пора, но каждый ребенок радуется дождику и опавшим золотистым листьям под ногами, а как весело и интересно гулять под разноцветным зонтиком, надев дождевик и обув резиновые сапожки.