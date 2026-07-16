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Общественная Служба Новостей: переход на питание без мяса стоит начать с отказа от колбасы

Общественная Служба Новостей: переход на питание без мяса стоит начать с отказа от колбасы

Многие люди, решив отказаться от мяса, бросаются в крайности: за один день они выбрасывают из холодильника все продукты животного происхождения, а уже через месяц сталкиваются с голодными обмороками на работе или бегут в аптеку за витаминами.

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