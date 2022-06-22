ИЗВЕСТИЯ iz

6 488 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Питер Эсклянов
    Из высказываний следует, что Россия должна как можно быстрее ликвидировать киевский режимЗеленский назвал ...
  • Валерий Ворожищев
    О какой культуре может говорить жидовка Голикова?Голикова указала ...
  • Питер Эсклянов
    Нужно ликвидировать нынешний киевский режим , чтобы некому было передавать оружиеВ СФ раскритикова...

Канада начала поиск путей для отправки ФРГ турбин для «Северного потока»

Канада начала поиск путей для отправки ФРГ турбин для «Северного потока»

Оттава изучает способы возобновления поставок газа в Германию по трубопроводу «Северный поток», объем которых снизился из-за того, что турбины Siemens, которые проходили техническое обслуживание в Канаде, застряли в этой стране из-за санкций.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх