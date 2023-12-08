Русские офшоры ставят рекорды. Путин и Мишустин возвращают капиталы домой

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Наши читатели знают, что мы очень внимательно следим за возвращением наших компаний из иностранных офшоров домой, и раз в несколько месяцев рассказываем, что происходит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии