Ученые провели анализ и определили напитки, которые провоцируют инсульты и инфаркты

Исследование Оксфордского университета показало, что частое употребление напитков с добавленным сахаром (газировка, соки, молочные коктейли) повышает на 10 % риск инсульта и на 6 % — сердечно-сосудистых заболеваний.
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