Американскую фехтовальщицу на рапирах Стефани Тернер дисквалифицировали на турнире в штате Мэриленд из-за отказа выходить на поединок с соперницей-трансгендером (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в РФ).