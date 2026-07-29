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Назад в XIX век. В России советуют Киеву готовить паровозы к зиме

Назад в XIX век. В России советуют Киеву готовить паровозы к зиме

При серьезном энергодефиците привычные системы могут не справиться, и придется возвращаться к технологиям прошлого века Зима в Киеве обещает быть крайне сложной, и поддержка Запада не сможет кардинально изменить ситуацию, сообщил "Газете.

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