Назад в XIX век. В России советуют Киеву готовить паровозы к зиме

При серьезном энергодефиците привычные системы могут не справиться, и придется возвращаться к технологиям прошлого века Зима в Киеве обещает быть крайне сложной, и поддержка Запада не сможет кардинально изменить ситуацию, сообщил "Газете.
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