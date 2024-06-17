Очередь на Крымский мост стремительно растет

Новая летняя неделя в Крыму началась с быстро растущей очереди перед Крымским мостом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 7 часов утра 17 июня со стороны Тамани досмотра ожидали 135 автомобилей, к 8:00 очередь выросла более чем в 2 раза – до 300 транспортных средств, а к 9:00 по московскому времени – до 465.