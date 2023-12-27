В ЯНАО участники боевых действий получили льготу на покупку жилья. Инфографика

В ЯНАО с 1 января 2024 года участники специальной военной операции и ветераны локальных конфликтов будут получать социальную выплату в размере пятисот тысяч рублей, предназначенную для улучшения жилищных условий.
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