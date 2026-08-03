Мозг перестраивается по мере того, как шум в ушах становится хроническим

Многие страдающие от постоянного шума в ушах сообщают о резком ухудшении психического здоровья после начала болезни, и, поскольку лекарства от нее не существует, а эффективных методов лечения мало, трудно представить, что жизнь когда-либо улучшится.
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