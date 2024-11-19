Овечкин получил травму в матче с «Ютой», столкнувшись с Макбэйном коленом в колено. Уилсон подрался с Джеком в конце 3-го периода

Капитан «Вашингтона» ушел со льда в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2). 39-летний россиянин получил травму после столкновения коленом в колено с форвардом хозяев Джеком Макбэйном.
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