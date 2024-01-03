Даже и не знаю, какие тут можно подобрать слова - с моим-то образованием и интеллектом - но теперь хотя бы стало понятно, почему мне понравился новогодний стеб "Иван Васильевич меняет все".
Электорат Путина
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
lenivka
Это мы плохо образованы? Проработали всю жизнь на производстве в качестве кто мастер,кто начальник цеха,кто руководитель предприятия. А то что я консерватор,так молодость свое взяла и теперь спокойная ,вдумчивая старость наступила.Не всем же до седых волос беситься от недостатка знаний
Ответить
21 час.
МГ
Малик Гумеров
"Электорат Путина" = ЭТО ВСЕ КОГО ЕЩЕ НЕ СУМЕЛИ ПРЕВРАТИТЬ В БАРАНОВ И ОВЕЧЕК , ЭТО НАРОД !!!
Ответить
20 час.
Л
Любовь
Вот полностью с вами согласна. Выборы - нафиг убрать. Путина - навсегда оставить.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии