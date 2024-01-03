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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Электорат Путина

Электорат Путина

Даже и не знаю, какие тут можно подобрать слова - с моим-то образованием и интеллектом - но теперь хотя бы стало понятно, почему мне понравился новогодний стеб "Иван Васильевич меняет все".

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Комментарии
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lenivka
Это мы плохо образованы? Проработали всю жизнь на производстве в качестве кто мастер,кто начальник цеха,кто руководитель предприятия. А то что я консерватор,так молодость свое взяла и теперь спокойная ,вдумчивая старость наступила.Не всем же до седых волос беситься от недостатка знаний
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21 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;Электорат Путина&quot; = ЭТО ВСЕ КОГО ЕЩЕ НЕ СУМЕЛИ ПРЕВРАТИТЬ  В БАРАНОВ И ОВЕЧЕК , ЭТО НАРОД !!!
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20 час.
Л
Любовь
Вот полностью с вами согласна. Выборы - нафиг убрать. Путина - навсегда оставить.
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8 час.

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