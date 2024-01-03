Электорат Путина

lenivka

Это мы плохо образованы? Проработали всю жизнь на производстве в качестве кто мастер,кто начальник цеха,кто руководитель предприятия. А то что я консерватор,так молодость свое взяла и теперь спокойная ,вдумчивая старость наступила.Не всем же до седых волос беситься от недостатка знаний