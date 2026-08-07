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Упаковочный завод рядом со складом WB в Ленобласти остановил работу после пожара

Упаковочный завод рядом со складом WB в Ленобласти остановил работу после пожара

Возгорание возникло в результате атаки на складской комплекс; огонь перекинулся на производственные помещения предприятия, существенно повредив оборудование Один из крупнейших в России заводов по производству картонной упаковки для молочной продукции — "Праймкартонпак" — остановил работу из-за пожара, сообщают "Ведомости" со ссылкой на уведомление, которое компания разослала контрагентам.

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