Упаковочный завод рядом со складом WB в Ленобласти остановил работу после пожара

Возгорание возникло в результате атаки на складской комплекс; огонь перекинулся на производственные помещения предприятия, существенно повредив оборудование Один из крупнейших в России заводов по производству картонной упаковки для молочной продукции — "Праймкартонпак" — остановил работу из-за пожара, сообщают "Ведомости" со ссылкой на уведомление, которое компания разослала контрагентам.