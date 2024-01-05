Почему закон преступают его стражи

﻿﻿Термин «оборотни в погонах» придумал Борис Грызлов, когда он был министром внутренних дел России. На этом посту его сменил Рашид Нургалиев, и теперь ведомство возглавляет Владимир Колокольцев, но явление, бросающее темную тень на правоохранительные органы, живучее и пока неизгладимое.