Почему закон преступают его стражи

Термин «оборотни в погонах» придумал Борис Грызлов, когда он был министром внутренних дел России. На этом посту его сменил Рашид Нургалиев, и теперь ведомство возглавляет Владимир Колокольцев, но явление, бросающее темную тень на правоохранительные органы, живучее и пока неизгладимое.
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