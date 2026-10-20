Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней жительницы Лямбирского района, обвиняемой в присвоении и растрате, мошенничестве и неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, совершенных с использованием служебного положения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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