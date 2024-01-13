Минобороны: подразделения украинских сил не проявляют активности в Краснолиманском районе

За последние сутки наносила удары лишь русская артиллерия.На боевом направлении поселка Красный Лиман подразделения украинские вооруженные формирования за последние сутки не проявляют активности ни в каком боевом виде.
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