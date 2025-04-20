НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

199 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья
    ну да, это же он не миллиарды украл. За это можно и на нарыВ Петербурге мужч...
  • наталья никифорова
    Любая попытка переснять шедевр  - преступление. У наших новоявленных режиссеров кишка тонка снять что-нибудь значител...Светлана Дружинин...
  • Николай Галыгин
    Ну наконец-то Европа тоже стала сдуваться,правда с неохотой,ведь так хочется поделить Украину на зоны оккупации по ти...Решение о прекращ...

Фильм «Кракен» возглавил кинопрокат в России в выходные

Фильм «Кракен» возглавил кинопрокат в России в выходные

Картина заработала 169,7 миллиона рублей в РФ и странах СНГ Премьера недели – фильм «Кракен» с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым возглавил кинопрокат, собрав 169,7 миллиона рублей в России и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх