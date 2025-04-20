Фильм «Кракен» возглавил кинопрокат в России в выходные

Картина заработала 169,7 миллиона рублей в РФ и странах СНГ Премьера недели – фильм «Кракен» с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым возглавил кинопрокат, собрав 169,7 миллиона рублей в России и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.