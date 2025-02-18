Валуев отправил в нокаут Баку призывом к дружбе с Россией. Алиев повёл себя по-турецки

Евгений Сатановский: Азербайджан подтверждает всеми своими действиями, что окончательно ушел из Российской империи в новую Оттоманскую Порту Михаил Зубов На фото: депутат Госдумы Николаq Валуев (Фото: Александр Щербак/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Арешев Евгений Сатановский Власти Азербайджана запретили депутату Госдумы и легендарному спортсмену Николаю Валуеву въезд в республику.