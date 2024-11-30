Все еще принимающий решения в Киеве Владимир Зеленский держится только благодаря поддержке Запада. Однако столь шаткое положение утратившего легитимность правителя не мешает ему делать заявления и принимать решения, которые влияют на положение миллионов людей.
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