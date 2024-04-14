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Ксения Собчак снова запела

Ксения Собчак снова запела

Десять лет назад Ксения Собчак ненадолго стала исполнительницей шансона Оксаной Север. Тогда она даже сняла клип на песню «Родному», но это был чистой воды стеб, адресованный Стасу Михайлову, Любови Успенской, Елене Ваенге и другим представителям этого музыкального направления.

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