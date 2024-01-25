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Медвежий угол

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Госдума объявила «войну» фонограмме: тому, кто спел под «фанеру» и не указал это предварительно в рекламе, грозит штраф до 5 млн рублей

Госдума объявила «войну» фонограмме: тому, кто спел под «фанеру» и не указал это предварительно в рекламе, грозит штраф до 5 млн рублей

Государственная Дума, можно сказать, объявила «войну» фонограмме, и рассмотрит проект закона, который обяжет физических и юридических лиц, организующих артистам концерты, на реклaмных афишах указывать, что выступление будет под фонограмму.

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Комментарии
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Татьяна Романова
Можно даже без музыкального сопровождения, а капелла. Для чистоты эксперимента)))
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3 час.
Наталия
&quot;Крестной мамой&quot; пения под фонограмму у нас в стране является Алла Борисовна Пугачева, которая в свое время, еще до потери голоса, смекнула, что можно, абсолютно не напрягаясь, делать хорошие &quot;бабки&quot; на своих безумных фанатах. И пока она рулила нашим шоу-бизнесом, Госдума не покушалась на такие вольности и шалости ее и ее круга.
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2 час.
Сергей Гришин
Ну а фонограмму можно и бесплатно послушать, не видя этих кривляющихся королей!
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57 мин.

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