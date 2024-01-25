Госдума объявила «войну» фонограмме: тому, кто спел под «фанеру» и не указал это предварительно в рекламе, грозит штраф до 5 млн рублей

Наталия

"Крестной мамой" пения под фонограмму у нас в стране является Алла Борисовна Пугачева, которая в свое время, еще до потери голоса, смекнула, что можно, абсолютно не напрягаясь, делать хорошие "бабки" на своих безумных фанатах. И пока она рулила нашим шоу-бизнесом, Госдума не покушалась на такие вольности и шалости ее и ее круга.