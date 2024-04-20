Саммит Центральная Азия – ССАГПЗ. Поле для России в регионе продолжает сужаться

Юрий Ильинов

CNN: Россия пытается захватить Центральную Африку ускоренными темпами Страны Африки одна за другой избавляются от пережитков колониального прошлого, отказывая западным странам в размещении военных баз на своих территориях. Как сообщает CNN, вслед за Нигером США рискуют потерять военное присутствие в Чаде. По данным CNN, правительство Чада направило письмо с угрозой расторгнуть соглашение о статусе сил США, размещенных на французской базе в столице страны Нджамене. Прямого требования к американским военным в письме пока не содержится, но указывается, что им придется покинуть страну. Телеканал со ссылкой на доклад ЦРУ сообщает, что страны Центральной Африки и региона Сахель выбирают сотрудничество с Россией, что угрожает влиянию США на континенте. ЦРУ заявило в марте сенатскому комитету по вооруженным силам, что Россия пытается захватить Центральную Африку, а также Сахель ускоренными темпами. Ряд стран находятся на переломном моменте фактического захвата Российской Федерацией. Это южный фланг НАТО. Нам нужно иметь возможность иметь и сохранять доступ и влияние по всему Магрибу, от Марокко до Ливии – цитирует доклад ЦРУ телеканал CNN. Отметим, что о намерении расширять сотрудничество с Москвой сегодня заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. Он сообщил, что рассматривает возможность постоянного размещения контингента ВС РФ на территории республики и уже определил место для строительства российской военной базы. Он добавил, что благодаря инструкторам из России удалось очистить от незаконных вооруженных формирований большую часть ЦАР.