Количество игроков Fallout 4 в Steam уже перевалило за 164 тысячи, а продажи игры выр...

Количество игроков Fallout 4 в Steam уже перевалило за 164 тысячи, а продажи игры выросли на 7,500% после выхода сериалаИгровая франшиза Fallout продолжает возвращать свою популярность после успешной премьеры экранизации от Amazon.
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