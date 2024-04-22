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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Количество игроков Fallout 4 в Steam уже перевалило за 164 тысячи, а продажи игры выр...

Количество игроков Fallout 4 в Steam уже перевалило за 164 тысячи, а продажи игры выр...

Количество игроков Fallout 4 в Steam уже перевалило за 164 тысячи, а продажи игры выросли на 7,500% после выхода сериалаИгровая франшиза Fallout продолжает возвращать свою популярность после успешной премьеры экранизации от Amazon.

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