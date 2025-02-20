"Коммерсантъ": ФАС устроит проверку в сети магазинов "Светофор"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) устроит проверку в отношении сети магазинов "Светофор". С просьбой о проверке к ФАС обратился депутат Государственной думы Сергей Лисовский, передает газета "Коммерсантъ".
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