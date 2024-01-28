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В Архангельске в автобусах бесплатный проезд — из-за проблем с оплатой проезда

В Архангельске в автобусах бесплатный проезд — из-за проблем с оплатой проезда

В ТК «Рико» приняли такое решение из-за сообщения об DDoS-атаке от представителей электронной системы оплаты «Тройка»— По этой причине проведение оплаты проезда невозможно ни в Архангельске, ни в других городах различных регионов России.

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