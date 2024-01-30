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Верные признаки того, что организм отравляют паразиты

Верные признаки того, что организм отравляют паразиты

Статистические данные Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют, что практически все население земного шара заражено теми или иными видами паразитов, мельчайших организмов, которые обитают в теле человека и существуют за счет него.

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