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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ташуев о сравнении Талалаева и Моуринью, ткнувшего сопернику в глаз: «Жозе для меня не то что не авторитет, а тренер и тренер. Я включил «Реал» и выключил – смотреть невозможно»

Сергей Ташуев порассуждал на тему дисквалификации Андрея Талалаева за «систематическое оскорбительное поведение».

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