«Трактор» повел 3-0 в серии с «Динамо», Дзюба в шаге от рекорда Лоськова, «Россия 25» проиграла Беларуси, «Зенит» – худший по игровому времени россиян, Салливан в «Рейнджерс» и другие новости

1. «Трактор» дожал «Динамо» во втором овертайме благодаря невероятному перформансу Максима Шабанова – 3-0 в серии и одна победа до финала Кубка Гагарина.
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