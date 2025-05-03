«Трактор» повел 3-0 в серии с «Динамо», Дзюба в шаге от рекорда Лоськова, «Россия 25» проиграла Беларуси, «Зенит» – худший по игровому времени россиян, Салливан в «Рейнджерс» и другие новости

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Комментарии
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Лена Мисько
что-то я не припомню, чтобы ген директор Спартака позволял себе комментировать трансферы коней.
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13 час.
КУАТ
Может хочет завуалировать свои ошибки.
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4 час.
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