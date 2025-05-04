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Подростки осквернили экспозицию к 80-летию Победы под Калининградом

Подростки осквернили экспозицию к 80-летию Победы под Калининградом

Андрей Любимов/РБК/ТАСС Двое подростков повредили экспозицию, которая посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Черняховске под Калининградом, сообщили в региональном СК РФ.

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YYYYYYY XXXXXXX
Вот это и есть результат существующей внутренней политики...
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