Подростки осквернили экспозицию к 80-летию Победы под Калининградом

Андрей Любимов/РБК/ТАСС Двое подростков повредили экспозицию, которая посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Черняховске под Калининградом, сообщили в региональном СК РФ.
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