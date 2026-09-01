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Мировое обозрение

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«Законность восторжествует»: Москва отреагировала на смягчение приговора россиянину Тордену

«Законность восторжествует»: Москва отреагировала на смягчение приговора россиянину Тордену

Посольство России в Хельсинки назвало уголовное преследование россиянина Воислава Тордена (известного также как Ян Петровский) политизированным и заказным.

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