Израиль обеспечит безопасность пролета прибывшего за Благодатным огнем борта РФ

Израиль обеспечит безопасность российского борта, на котором 4 мая Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова доставят в Москву, сообщила 3 мая заместитель посла Израиля в РФ Юлия Рачински-Спиваков.
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