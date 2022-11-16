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CNN сообщает, что самолет НАТО отследил попавшую на территорию Польши ракету

CNN сообщает, что самолет НАТО отследил попавшую на территорию Польши ракету

Телеканал CNN со ссылкой на военного чиновника НАТО сообщил, что находившийся в воздушном пространстве Польши самолет альянса отследил ракету, которая накануне попала на территорию страны.

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