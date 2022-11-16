CNN сообщает, что самолет НАТО отследил попавшую на территорию Польши ракету

Телеканал CNN со ссылкой на военного чиновника НАТО сообщил, что находившийся в воздушном пространстве Польши самолет альянса отследил ракету, которая накануне попала на территорию страны.
Популярные статьи
- Рогозин: в ближайшие месяцы в зону СВО начнет поступать современное российское оружие, которое обеспечит победу Москвы
- Кадыров сообщил о «плачевной» обстановке в украинских войсках
- Рамзан Кадыров: США и Европа нацелены распространить по всей планете грязь, противоречащую естественным культурным ценностям
Свежие комментарии