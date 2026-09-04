Золото подорожало до 4464 долларов за унцию

На Лондонском внебиржевом рынке, COMEX и Шанхайской бирже проходит свыше 90% глобального оборота драгметаллов, средний дневной оборот рынка золота достигает 110-150 млрд USD.
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