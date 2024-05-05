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В Мангистау провели уборку дворов детского дома и дома престарелых

В Мангистау провели уборку дворов детского дома и дома престарелых

В Мангистау в рамках Недели «Өнегелі ұрпақ» проекта «Таза Қазақстан» проведены работы по уборке и благоустройству дворов домов ветеранов, детских домов и домов престарелых, сообщает Центр общественных коммуникаций.

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