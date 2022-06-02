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ООН одобрила изменение названия Турции в официальных документах на Türkiye

ООН одобрила изменение названия Турции в официальных документах на Türkiye

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в четверг, 2 июня, заявил, что организация удовлетворила просьбу властей Турции изменить во всех официальных документах название республики.

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